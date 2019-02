Vessazioni e violenze sessuali contro l'ex moglie Arrestato un avvocato

Avrebbe sottoposto per anni l'ex moglie ad una serie innumerevole di, anche di natura, vessazioni e minacce. Un, R.M., di, è stato arrestato da personale del Commissariato di Polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip.Dalle indagini è emerso che le violenze andavano avanti sin dal 2003, quando la coppia viveva ancora insieme. L'umo avrebbe impedito alla sua ex moglie anche di uscire dalla propria abitazione. Gli episodi di violenza si sarebbero verificati anche in presenza di terze persone, oltre che davanti al figlio minore dei due, determinando nella vittima uno stato psicologico tale da sopportare anche pedinamenti e controlli sulle sue frequentazioni.La donna, inoltre, ha vissuto in uno stato costante di paura e di ansia poiché temeva sia per la propria incolumità che per quella del figlio minore. Il professionista avrebbe anche costretto l'allora consorte a sottostare a rapporti sessuali non consenzienti.