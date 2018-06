Scaglia bici addosso a un vigile e poi scappa Arrestato con la droga

di Luca Pozza

VICENZA - Era in possesso diin due involucri, di cui uno nascosto negli slip, l’uomo ammanettato ieri pomeriggio dopo un difficile inseguimento dagli agenti della polizia locale, che lo hanno pure sanzionato per uso di bevande alcoliche in area pubblica.senza fissa dimora in Italia, stava bevendo birre in lattina assieme ad altre persone in via Torino, quando una pattuglia antidegrado della polizia locale, è intervenuta per un controllo.Mentre gli agenti chiedevano documenti e generalità al gruppetto, il giovane che poi è stato arrestato ha raccolto da terra una bicicletta per frapporla tra sé e uno degli agenti che gli si stava avvicinando, quindi gliel’ha scagliata addosso colpendolo sulla gamba destra per darsi infine alla fuga, durante la quale ha gettato via parte dello stupefacente.Gli agenti sono comunque riusciti a bloccarlo definitivamente a terra, ammanettandolo. Al comando di contra’ Soccorso Soccorsetto gli è stato trovato negli slip un secondo involucro avvolto nel nylon. Tutte le sostanze sono state poste sotto sequestro assieme airinvenute nel portafogli, quali proventi dell’attività di spaccio.