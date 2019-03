Erano il terrore delle ville: presi 5 rapinatori, tutti stranieri tra i 20 e i 30 anni

LEGNAGO - I Carabinieri della Compagnia di Legnago (Verona) hanno sgominato una banda che negli ultimi due anni ha terrorizzato la Bassa veronese e le province di Padova e Mantova con una lunga serie di furti e rapine in abitazione.



In carcere sono finiti cinque componenti della banda, cittadini romeni e marocchini, tutti tra i 20 e i 30 anni, arrestati tra Villafranca e San Giovanni Lupatoto (Verona). Il sodalizio criminale, composto in totale da 13 persone, tutte straniere, ha messo a segno, a partire dal 2017, 29 colpi: 18 rapine e 11 furti.



Il modus operandi della banda era caratterizzato da particolare violenza. I banditi agivano sempre di notte e quando non trovavano la cassaforte o gioielli e denaro, minacciavano con l'uso di pistole le vittime, che venivano picchiate selvaggiamente se reagivano, al punto che qualcuna di loro è finita al pronto soccorso.

