Sicurezza intelligente, 12 nuove telecamere e lettori ottici per rintracciare i veicoli sospetti

FALCONARA - Rintracciare in pochi minuti l’auto dei rapinatori in fuga, identificare il pirata della strada che si è allontanato dal luogo dell’incidente, seguire il percorso di un veicolo sospetto senza bisogno di analizzare ore di registrazione. Sono le prestazioni del progetto di ‘Sistema integrato di sicurezza urbana intelligente’ cui ha aderito il Comune di Falconara, nell’ambito del ‘Patto per la sicurezza’ che l’ente intende stringere con la Prefettura di Ancona.

Il progetto, che coinvolge tanti Comuni di tutta la regione, prevede l’installazione di strumenti di ultima generazione, in particolare telecamere, lettori ottici di rilevamento e software, in modo da mettere in rete con le forze dell’ordine immagini e dati. Gli obiettivi sono «la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria», come si legge nella presentazione. Telecamere e lettori ottici sono in grado di leggere le targhe dei veicoli che percorrono le strade comunali e di memorizzarle: in caso di ricerche successive alle registrazioni da parte delle forze dell’ordine, il software permette di individuare il luogo e l’orario del transito in pochi istanti. Se la ricerca del veicolo avviene in tempo reale, un allarme avvisa gli operatori del passaggio del mezzo sospetto.

«La sicurezza è una priorità – dice il vicesindaco Raimondo Mondaini, con delega alla Sicurezza, che ha seguito sin dall’inizio l’iter per aderire al progetto – e questo sistema ci permetterà di valorizzare il rapporto di collaborazione con le forze dell’ordine, che abbiamo coinvolto anche nell’individuazione dei punti in cui installare le nuove telecamere. Saranno le stesse forze dell’ordine a utilizzare questi strumenti, che saranno messi a disposizione da tutti i Comuni aderenti al progetto». Proprio in vista della presentazione del progetto il vicesindaco Mondaini, insieme al comandate della polizia locale Alberto Brunetti e al vice Mirco Bellagamba, si era confrontato a gennaio con il tenente Michele Ognissanti, comandante della Tenenza dei Carabinieri di Falconara e il capitano Matteo De Gasperis, alla guida della Compagnia falconarese della Guardia di Finanza.

L’investimento previsto per il territorio di Falconara è di circa 90mila euro, importo che comprende l’acquisto di 12 nuove telecamere e l’adeguamento di alcune delle 32 già presenti sul territorio. Per cofinanziare il progetto al 50 per cento, il Comune di Falconara partecipa a un bando del Ministero dell’Interno. Il progetto falconarese è già stato approvato dal Giunta, nell’ottica di ampliare il controllo del territorio con l’ausilio di tecnologie moderne, ma utilizzando standard tecnici comuni, compatibili anche con strumentazioni già in possesso dei territori coinvolti, fino ad arrivare a una infrastruttura organica utilizzabile da tutte le forze dell’ordine.

