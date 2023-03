I malviventi entrano in casa mentre gioca alla Playstation: rapinato e casa svaligiata

Entrano in casa forzando la porta finestra ma lui non si accorge di nulla perché sta giocando con la Playstation: rapinato e casa svaligiata. Il fatto è avvenuto la sera dello scorso 28 febbraio in zona piazza Bologna, a Roma. Intorno alle 9 e mezza di sera, i due ladri si sono introdotti nell'appartamento, posto al primo piano del condominio.

Le cuffie e la Playstation

La vittima, avendo le cuffie ed essendo concentrato sul gioco, non si è accorto della presenza dei due ladri, che lo hanno quindi sorpreso e minacciato, costringendolo a dargli circa 300 euro in contanti.

Sul posto è intervenuta la polizia di Stato.

Sono in corso le indagini per rintracciare i due rapinatori.