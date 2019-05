Rapinatori armati di taglierini fanno irruzione all'interno della Banca Popolare di Bari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SPINETOLI - Hanno approfittato che non ci fosse nessun cliente nella filiale e che a quella ora ci fosse pochissima gente in giro per mettere a segno una rapina nell’agenzia di Pagliare della Banca Popolare di Bari e dopo essersi fatti consegnare il contante dal cassiere, si sono allontanati in direzione della superstrada Ascoli-Mare, facendo perdere le proprie tracce. Hanno impiegato solo pochi minuti per mettere a segno il colpo i rapinatori che ieri intorno alle ore 13.10 sono entrato nella filiale di via Borsellino. Uno di loro, impugnando un taglierino, ha minacciato il cassiere facendosi consegnare il denaro che era in cassa. Appena arraffato il contante, i due sono usciti dall’istituto di credito e si sono dileguati. Immediatamente è scattato l’allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Monsampolo, insieme con i colleghi di San Benedetto e del Nucleo investigativo che ora stanno cercando di individuare gli autori della rapina avvenuta in pieno giorno.