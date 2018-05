"Vegani di m..." e giù botte Quattro studenti "bene" arrestati per rapina e lesioni

MILANO - Quattro giovani sono stati arrestati per rapina aggravata e lesioni dopo aver aggredito verbalmente e picchiato il cliente di un ristorante vegano a Milano. «Vegani di m...», «fate schifo», «che c... state mangiando?», sono queste le frasi che hanno rivolto a un 32enne che stava cenando col fratello seduto ai tavolini esterni di un locale in viale Monte Nero. Un'aggressione gratuita da parte degli sconosciuti, successivamente identificati dai carabinieri in giovani studenti di buona famiglia che vivono in centro: due hanno 18 anni (uno di loro ha precedenti per danneggiamento e imbrattamento), uno 19 e l'ultimo 20 (con precedenti per droga e tentata estorsione).

© RIPRODUZIONE RISERVATA