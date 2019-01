Vanni muore a 68 anni tra le braccia della moglie mentre stanno ballando

Stava ballando in una serata che avrebbe dovuto essere all’insegna della spensieratezza e del divertimento. Ma un malore fatale se lo è portato via. È morto così Vanni Bettoni. Su una pista da ballo. L’uomo, 68 anni, pensionato e con un lungo passato come gestore del bar “La rosa del deserto” di via Roma è deceduto mentre si trovava nella discoteca “Tropical” di Lusia (Rovigo), uno dei ritrovi più conosciuti della zona per gli appassionati del ballo.







Doveva essere un sabato di svago e divertimento, tra musica e famiglia, ma si è trasformato in tragedia. Erano da poco passate le 21. L’uomo, che da qualche tempo aveva iniziato ad appassionarsi al ballo, si trovava nel locale: all'improvviso mentre era in pista con la moglie e si è sentito male, come racconta Il Gazzettino, e ogni tentativo di soccorso si è rivelato purtroppo inutile.

