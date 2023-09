Vaccino anti-covid aggiornato alle nuove varianti sarà gratis per tutti: l'annuncio del ministro Schillaci

Il vaccino anti-Covid aggiornato verrà offerto gratis a tutti cittadini che vogliano sottoporsi alla somministrazione, e non soltanto alle categorie indicate nell'ultima circolare del ministero della Salute, ovvero over-60, soggetti fragili, donne incinte ed operatori sanitari. Lo ha affermato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenendo al Tg1 che andrà in onda stasera alle ore 20.

Vaccino aggiornato gratis: la decisione

Il vaccino sarà dunque offerto gratuitamente anche alle persone per le quali non è raccomandato nell'ultima circolare del 14 agosto, ma che vogliano effettuarlo.

I nuovi vaccini aggiornati contro le varianti Xbb circolanti di Omicron arriveranno entro due settimane e la campagna vaccinale anti-Covid e antinfluenzale partirà dagli inizi di ottobre.

Moderna, ok al vaccino aggiornato

L'Ema ha raccomandato l'autorizzazione dell'evoluzione del vaccino Spikevax di Moderna per fronteggiare la variante di OmicronXBB.1.5. Lo ha reso noto la stessa agenzia europea per i farmaci precisando che il nuovo vaccino potrà essere utilizzato pre prevenire gli effetti dell'infezione da Covid19 negli adulti e nei bambini di età superiore ai 6 anni.

