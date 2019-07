Ustionato durante i Falò del Sacro Cuore: a fuoco i vestiti: giovane gravissimo

TIRES - È ricoverato in gravissime condizioni al Centro grandi ustionati di Padova un giovane, rimasto ustionato la scorsa notte durante i tradizionali fuochi del Sacro Cuore. L'incidente è avvenuto ieri verso le 22 sopra Tires. Il giovane è stato prima portato all'ospedale di Bolzano, vista però la gravità delle sue ustioni, è stato trasferito in elicottero a Padova.



Ieri, a ricordo di un voto fatto nel 1796 dal capopopolo Andreas Hofer in occasione di un attacco, poi respinto, dei francesi, sulle montagne dell'Alto Adige, come ogni anno, sono stati accesi centinaia di falò. Ad Appiano e a Termeno due fuochi hanno causato piccoli incendi boschivi.

