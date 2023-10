Uomo vergine a 71 anni, costruisce un muro per non far entrare donne in casa: «Mi fanno paura»

Giuriamo che non è la trama di un film ma quanto accaduto in Africa. Non ha mai fatto sesso per 71 anni e si è barricato in casa per 55 per essere sicuro di non dover mai incontrare una donna. Un uomo, ormai maturo, ha raccontato la sua continua fuga dal gentil sesso, una vera e propria paura nei confronti delle donne che lo ha spinto a recintare tutta la casa con un muro molto alto, anche solo per evitare che una di loro potesse guardare all'interno della sua proprietà.

L'isolamento

Callitxe Nzamwita si è barricato in casa per 55 anni per paura dell'altro sesso e si è tenuto lontano dalle persone. L'uomo, che vive in Africa, ha deciso di isolarsi dal resto del mondo, costruendo anche un enorme recinto, questo perché si è sempre sentito molto spaventato dalle donne.

La fobia

Terrorizzato dalla loro visione ha scelto di non uscire mai di casa e di conseguenza di non avere mai nessun rapporto sessuale.

Nonostante viva da solo e nonostante la paura delle donne, Callitxe è stato sempre aiutato proprio da loro che nel villaggio conoscono la sua storia e hanno sempre cercato di dargli supporto come potevano. Le donne prendono il cibo per lui, lo lasciano fuori dal recinto e si occupano del suo benessere, preoccupate dalle sue condizioni. «Il motivo per cui mi sono chiuso qui e ho una recinzione intorno alla mia casa è perché voglio assicurarmi che le donne non si avvicinino a me», ha confessato però l'uomo alla stampa locale. Probabilmente lo scapolo incallito potrebbe soffrire di ginofobia, una paura irrazionale delle donne che ha reso la sua vita molto difficile.