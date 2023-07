Uomo d'affari tedesco trovato smembrato in un frigorifero in Thailandia: era scomparso da una settimana

Orrore in Thailandia: la polizia thailandese ha annunciato il ritrovamento, in un frigorifero in una casa del sud del Paese, del corpo smembrato di un uomo d'affari tedesco di 62 anni scomparso da una settimana. Il capo della polizia di Nong Prue ha reso noto che il ritrovamento è avvenuto alle 23.30 di ieri, dopo l'esame delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza della zona.

