Acqua e gelato al bambino tedesco in lacrime: si era perso e i poliziotti ritrovano i suoi genitori

SAN BENEDETTO - Erano impegnati nel quotidiano servizio di prevenzione e controllo del territorio, quando i poliziotti sono stati allertati da una donna che aveva già contattato il numero di emergenza: aveva trovato un bambino di circa 4 anni, di nazionalità tedesca, che si era da poco allontanato dai genitori e che si aggirava disorientato sul lungomare di San Benedetto. Gli agenti si sono accorti che il bambino era visibilmente spaventato e in lacrime, lo hanno avvicinato con la necessaria sensibilità per tranquillizzarlo e rassicurarlo. Scoperto poi che nelle immediate vicinanze non era presente nessuno in grado di riconoscerlo e che il bimbo non parlava la lingua Italiana, gli agenti hanno subito attivato le ricerche per rintracciare i genitori: intanto al piccolo hanno offerto acqua e un gelato.

Dopo aver intensificato le ricerche nella zona interessata del lungomare, sensibilizzato le persone presenti e inoltre fatta pervenire arrivare una comunicazione di ritrovamento del bambino anche in lingua italiana/inglese/tedesca tramite sistema radiofonico della “Pubblicentro”, dopo poco arrivavano i genitori del bambino, una famiglia di nazionalità tedesca in vacanza in Riviera. Stavano già cercando il piccolo, ma da un'altra parte. Visibilmente emozionati per il ritrovamento, hanno finalmente riabbracciato il piccolo e ringraziato i poliziotti intervenuti per il lieto fine della vicenda.

Da successive informazioni, i poliziotti hanno scoperto che il bambino si era allontanato pochi minuti prima mentre era presente nel parco giochi situato sul lungomare di fronte l’hotel “Smeraldo”, approfittando di un attimo di distrazione del padre che nel frattempo era concentrato a vigilare la figlia piccola di un anno.

