Il turista tedesco cerca l'amore italiano 50 anni dopo: «Sei ancora arrabbiata?»

Rolf cerca Nancy, primo amore in Riviera nel '66: "Sei ancora arrabbiata con me?" https://t.co/3xno30mxre via @rep_bologna pic.twitter.com/fJU16xdIHY — Nutizieri (@Nutizieri) 4 ottobre 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha scelto un mezzo molto tradizionale, come se volesse davvero tornare a quel lontano, per provare ad avere notizie di quella che, per lui, è stato «il primo amore italiano»., un anziano tedesco che da giovane passava l'estate in, è infatti alla ricerca di, una ragazza che oltre 50 anni fa lavorava come parrucchiera all'interno del camping Marina di Ravenna.Rolf ha deciso di scrivere una lettera a La Repubblica , allegando anche una foto di lui e di, poco più che ventenni, in un'estate rovente e in pieno boom economico italiano. «Era l'inizio dell'estate del 1966, eravamo giovani e furono tre belle settimane. Quando tornai a casa, ci scrivemmo per un po' di tempo, ma la distanza era troppa, cosa poteva essere di noi con mille chilometri a separarci?» - scrive- «Due anni dopo eri venuta a Francoforte e mi avevi cercato, ma non potevo raggiungerti: ero sposato da gennaio e a maggio era nato mio figlio. Sei ancora arrabbiata? Spero di no, il tempo vola e si dimentica in fretta»., che non ha aggiunto alcun dettaglio alla propria firma, in cuor suo spera chepossa leggere quelle righe scritte all'edizione bolognese di uno dei maggiori quotidiani italiani, e che ogni rancore sia acqua passata: «Spero che tu sia felice e abbia reso felice la vita dei tuoi cari. Spero tu possa leggere questa lettera, voglio sapere se stai bene e sarei contento di saperti felice. Ti immagino come una bella mamma e nonna italiana, serena e circondata da bambini. Se vuoi, puoi rispondermi scrivendo all'edizione di Francoforte della Bild. Altrimenti, ti auguro il meglio, tanta salute e felicità per sempre».