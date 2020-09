Unicredit down, impossibile prelevare e accedere ai conti correnti per centinaia di utenti

Unicredit down. Da questa mattina per centinaia di utenti è impossibile accedere ai propri conti correnti tramite la app e da pc. Centinaia le segnalazioni sul sito Downdetector, che dalle 9.30 di questa mattina ha registrato oltre 600 lamentele da parte di clienti della banca infuriati. In alcuni casi si sono registrate anche difficoltà a prelevare denaro contante dagli sportelli bancomat. Tantissime anche le segnalazioni sul profilo Twitter dell'istituto, Unicredit fa sapere che "l'anomalia è in corso di risoluzione".

Ultimo aggiornamento: 14:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA