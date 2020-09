Coppia litiga nella notte, l'auto si sfrena e ne danneggia altre tre parcheggiate. I residenti lanciano l'allarme

MACERATA - Verso le 2 della notte alcuni residenti di via Piave hanno richiesto l’intervento dei carabinieri in quanto c'era una coppia che stava litigando e urlando in strada. Nel frattempo, poco prima dell’arrivo della pattuglia, i due sono saliti su una Citroen C3 lì parcheggiata, dove hanno continuato a litigare. Durante l’animata discussione uno dei due ha tolto inavvertitamente il freno di stazionamento, provocando il movimento della Citroen per via della pendenza della strada; l’auto, presa velocità, ha terminato la corsa andando a sbattere contro altre tre auto parcheggiate lungo la via. Dopo l’incidente il conducente si è allontanato mentre la giovane è stata trovata dai militari in stato di evidente ubriachezza e per questo sanzionata con una contravvenzione che comporta il pagamento in misura ridotta della somma di 102 euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA