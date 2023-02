Caccia Usa abbatte oggetto volante «ottagonale», Londra: «Possibili palloni-spia cinesi nel nostro spazio aereo»

Ancora mistero nei cieli. Un caccia F-16 dell'esercito statunitense ha lanciato un missile aria-aria che ha abbattuto un oggetto volante «ottagonale» vicino a siti militari nel Michigan, sopra il lago Huron, dopo essere stato individuato come oggetto non identificato dai radar. Lo ha dichiarato il governatore del Michigan, Gretchen Whitmer, dicendo di essere «lieta di annunciare che è stato rimosso rapidamente, in modo sicuro e protetto».

Il Pentagono ha spiegato che l'oggetto aveva viaggiato vicino a siti militari statunitensi e ha rappresentato una minaccia per l'aviazione civile, oltre ad essere un potenziale strumento di sorveglianza. Si tratta del quarto oggetto volante abbattuto a febbraio da jet americani o canadesi dopo il grande pallone cinese del 4 febbraio.

Londra: «Possibili palloni-spia cinesi nel nostro spazio aereo»

È «possibile» che palloni- spia siano stati dispiegati dalla Cina sullo spazio aereo britannico. A dichiararlo è stato oggi il sottosegretario ai Trasporti del governo di Londra, Richard Holden, parlando con Sky News. «È anche possibile, e ritengo probabile, che ci siano persone del governo cinese che cerchino di agire come uno stato ostile». «Penso che dobbiamo essere realistici riguardo alla minaccia che questi paesi rappresentano per il Regno Unito», ha detto Holden, che - alla domanda su quanto fossero preoccupati i ministri per l'abbattimento di tre oggetti non identificati da parte degli Stati Uniti in tre giorni - ha risposto: «Penso che il governo sia preoccupato per quello che sta succedendo».