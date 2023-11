Udine, trovata busta con polvere sospetta: disposta quarantena in una scuola media

Una busta sospetta, con all'interno polvera bianca, è stata ritrovata stamani, dal personale Ata, nei pressi di una scuola media di Udine. Il dirigente l'ha presa in custodia in un armadio della segreteria e ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco che sono accorsi con il Nucelo batteriologico chimico radioattivo, per prelevare alcuni campioni della sostanza sospetta.

La decisione

In via precauzionale, è stata disposta la quarantena, all'interno dell'istituto, per una dozzina di persone che sono entrate in qualche modo in contatto con la busta, tra cui il preside e due carabinieri, in attesa dell'esito degli esami, atteso nelle prossime ore. Al momento, nessuno ha manifestato il minimo sintomo di malessere. Le lezioni si sono svolte regolarmente in quanto le aule sono lontane dal luogo del ritrovamento della busta.