Ucraina, nuovo raid russo su tutto il Paese: esplosioni a Kiev, a Dnipro colpito un condominio

La Russia torna a far paura dall'alto, con un nuovo raid missilistico su tutta l'Ucraina. Gli attacchi di Mosca hanno colpito infrastrutture critiche nelle regioni ucraine di Leopoli e Kharkiv. Udite esplosioni nella capitale Kiev. A Dnipro è stato colpito un condominio e diverse persone sarebbero sotto le macerie, senza vita o in attesa di aiuto.

L'allarme aereo è stato attivato in tutte le regioni dell'Ucraina, per la terza volta oggi, compresa la capitale Kiev, e «missili russi stanno sorvolando i cieli» del Paese.

«Il nemico ha colpito una infrastruttura critica nella regione di Leopoli. Sono possibili interruzioni nella fornitura di luce e acqua», ha scritto il governatore regionale di Leopoli Maxim Kozitsky su Telegram. «Due 'arrivi' di missili nemici sono stati registrati in una infrastruttura critica nella regione. Le interruzioni di corrente sono ora in vigore. I servizi di emergenza sono sul posto», ha riferito il governatore di Kharkiv, Oleg Sinegubov.

Complicata anche la situazione a Kiev. Nuove esplosioni si sentono nella capitale ucraina. Lo ha riferito il sindaco della città Vitaliy Klitschko, sul suo canale Telegram. «Si sentono esplosioni a Kiev. Al momento, la difesa aerea funziona. Rimani nei rifugi! Continua l'attacco terroristico all'Ucraina», ha scritto il primo cittadino. Anche i media ucraini come Unian e Kyiv Independent segnalano che nella capitale si possono udire nuove esplosioni.

Un missile russo ha colpito un condominio nella città ucraina di Dnipro, e ci sono «persone sotto le macerie». Lo riferisce su Telegram Kyrylo Tymoshenko, vice capo dell'ufficio del presidente dell'Ucraina. Postando sul suo canale social una foto di un edificio pesantemente danneggiato, Tymoshenko ha affermato che «sotto le macerie ci sono persone che erano a casa», aggiungendo che i soccorsi sono sul posto.

Absolutely sickening Russian terrorism against the Ukrainian city Dnipro. We can stop this! Give Ukraine the tools it needs to win. Stop with senseless hesitation! pic.twitter.com/xO78TyFeHS

— Paul Massaro (@apmassaro3) January 14, 2023