Uccide la figlia di 3 giorni gettandola a terra, poi tenta il suicidio: arrestata

Ha gettato a terra sua figlia, neonata di tre giorni, uccidendola. Forse un crisi post partum quella di una donna di 41 anni di Lisiera di Bolzano Vicentino (Vicenza). Una neonata di tre giorni è morta la scorsa notte all'ospedale San Bortolo di Vicenza dopo essere stata gettata a terra in casa dalla madre, che poi ha tentato il suicidio ferendosi alla gola con un coltello.





A intervenire è stato il marito della donna e papà della bimba, che ha chiamato il 118. Gli operatori sanitari del Suem, giunti nell'appartamento, hanno trasportato la donna e la neonata al San Bortolo. La piccola è stata ricoverata in Terapia intensiva pediatrica ma è morta all'alba di oggi. La madre è stata arrestata e ora è piantonata nel reparto di Psichiatria. Per la delicatezza del caso il riserbo è massimo da parte dei carabinieri della compagnia di Thiene (Vicenza), intervenuti per le indagini.

