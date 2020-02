Turista italiano muore a Petra: travolto e ucciso da alcuni massi. Aveva 35 anni

Ultimo aggiornamento: 17:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PETRA - Unè morto amentre era in vacanza,da alcuni massi caduti in seguito alle abbondanti piogge. A rendere nota la notizia sono i media locali, che non svelano però l’identità della vittima. Petra è una famosa località culturale della, nelLEGGI ANCHE:Secondo quanto afferma la testata tv giordana Roya News, il turista stava visitando la città con altri tre connazionali quando una grossa roccia gli è caduta addosso. Le autorità hanno avviato un'indagine per scoprire come si è verificato l'incidente: da una ricostruzione preliminare, è emerso che si è trattato appunto di un incidente, con la roccia che si è smossa da sola a causa delle piogge di ieri.