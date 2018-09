Trovato un cadavere a bordo strada: â€‹morto da settimane e nascosto dall'erba alta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO - L’erba alta del fosso in via Montalbano lo ha tenuto nascosto per settimane, forse per mesi. Mentre auto, motorini e biciclette gli passavano accanto. Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato alla fine notato da alcuni passanti e segnalato ai carabinieri attorno alle 16 di ieri. Si trovava di fronte a uno degli ingressi del Riviera Horses di San Giovanni in Marignano.Era lì da talmente tanto tempo che gli agenti intervenuti per rimuoverlo, in tuta bianca e mascherina, non sono ancora riusciti a stabilirne nemmeno il sesso: «Il corpo è molto malmesso – conferma il capitano dei carabinieri di Riccione, Marco Califano – non rimane praticamente nulla, nemmeno i vestiti, solo le ossa. È stato segnalato da alcuni passanti che transitavano da quella via. I resti sono stati trasferiti alla camera mortuaria di Riccione. L’autopsia, disposta dal sostituto procuratore Paolo Gengarelli, avrà il compito innanzi tutto di stabilirne l’età e il sesso». Le indagini intanto, si concentreranno sulle persone la cui scomparsa è stata denunciata in queste settimane. La prima ipotesi è che si possa trattare di un uomo di colore, che forse transitava a piedi sulla strada ed è stato investito.