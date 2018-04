Troppo grasso per essere un donatore, papà perde 50 kg per aiutare figlio malato

Trapianti, l'effetto domino della generosità: donano il rene in sei, ognuno per aiutare l'altro

Il figlio aveva bisogno di une il suo era compatibile ma a causa deleccessivo l'intervento non poteva essere effettuato. È stato per questo che Barry Stokes, un papà di 61 anni del Lancashire, in Gran Bretagna, haL'uomo ha visto il figlio soffrire tremendamente a causa dei continui cicli di chemioterapia a cui si doveva sottoporre, ma le cure per il cancro hanno affaticato i reni fino a rendere indispensabile un trapianto. Barry si è offerto come donatore, ma per i medici era troppo grasso e il peso avrebbe messo a rischio la buona riuscita dell'intervento. Il papà, che pesava 130 chili, si è subito messo a dieta perdendo 50 chili e guadagnando la forma necessaria per poter essere operato.Al figlio Alan è stato diagnosticato un raro cancro in adolescenza. Per i dottori aveva pochi mesi di vita, ma il ragazzo oggi ha 32 anni ed è riuscito a laurerasi e a fare la sua vita. I cicli di chemio però hanno duramente provato il suo fisico, ma il papà è riuscito a superare se stesso e rimettendosi in forma oggi è il donatore ideale. «Sono in attesa che mi chiamino per l'operazione», ha dichiarato Barry al Daily Mail , «Non mi sarei mai potuto perdonare se a mio figlio fosse successo qualcosa, anche se indirettamente, per colpa mia».