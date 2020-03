Al coronavirus resiste solo il Tiramisù: la giornata mondiale di celebrazione non sarà cancellata

Non ci saranno eventi pubblici, ma la celebrazione sarà rispettata: il 21 marzo è in programma la giornata mondiale del Tiramisù nonostante la diffusione delche blocca o annulla momenti di degustazione comuni di uno dei dolci della cucina italiana più celebri e più ricercati al mondo. A ricordare la ricorrenza è l'Accademia del Tiramisù che invita gli italiani a preparare in casa il«per aumentare il nostro buonumore e migliorare l'economia del nostro Paese consumando prodotti di eccellenza italiani».L'occasione di festeggiamento permette in particolare all'associazione culturale ed enogastronomica, che ha lo scopo di informare sulle «vere origini geografiche e gli ingredienti autentici della ricetta tradizionale», di rammentare che «Tiramisù è la prima parola della cucina italiana più conosciuta all'estero per quanto riguarda i dolci e che la sua ricetta nel 2019 è stata la più cliccata in vari motori di ricerca su internet». È segnalato inoltre che «il Tiramisù è l'unico dolce al mondo dal nome universale, non viene infatti tradotto nella varie lingue ed è così una vera icona del Made in Italy».