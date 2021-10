TikTok, video incita al vandalismo: i ragazzi sfondano le porte delle case, anziani allarmati

Un video di TikTok diventa virale e si trasforma in un atto di vandalismo in giro per le città: i ragazzi prendono di mira le case dove vivono anziani e disabili e sfondano le porte d’ingresso, fuggendo via. In molti, con il sottofondo della canzone di Kesha, Die Yung, creano questi videoclip ormai diventati una mania.

TikTok, giovani prendono a calci le porte

I giovani, si legge sull’edizione on line del quotidiano britannico The Sun, colpiscono le porte a calci fino a romperle. Tutto sarebbe nato per scherzo, con studenti universitari che bussavano alle stanze dei compagni dei collegi. Poi, la situazione è degenerata con lo sfondamento delle porte.

L'allerta della polizia

Il quotidiano riporta di un avvertimento della polizia secondo il quale questo trend stesse terrorizzando le persone anziane e vulnerabili. In uno dei video diventati virali su TikTok (con più di un milione di visite in quattro giorni), due ragazzi incappucciati scendono da una rampa di scale e sembrano aprire una porta d'ingresso con un calcio.

«Abbiamo avuto un aumento delle chiamate che segnalano questo atto stupido che sta causando paura alle persone nelle loro case», spiega il sergente Non Edwards, della polizia di Gwynedd Norh, in Galles. Un caso sarebbe avvenuto anche a Londra.

