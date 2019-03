Tifoso della Juve muore d'infarto dopo la vittoria Stava ritornando a casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un commercialista 40enne di Atripalda, in provincia di Avellino, è stato stroncato da un infarto mentre si trovava a Torino. Il decesso è avvenuto a seguito della partita di Champions League dei bianconeri contro l’Atletico Madrid. Vittorio Salvati s’era recato allo stadio per assistere al match insieme al figlioletto di undici anni.Una felicità che si è trasformata in tragedia nel giro di poco. Il commercialista ha cominciato ad avvertire dolori forti al petto. Il figlio non si è perso d’animo e ha chiesto aiuto in albergo. Immediati i soccorsi. Ma per il 40enne non c’è stato nulla da fare.