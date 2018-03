Tifoso finto disabile: arriva in carrozzina, poi si alza e va in tribuna camminando

FOGGIA - Forse la vittoria salvezza 2-1 al 95' del Foggia contro il Cesena venerdì scorso avrà fatto il miracolo? Sì, perché dallo stadio Zaccheria della città pugliese arriva un video che impazza sui social. Proprio come il Foggia dei miracoli di Zeman degli anni '90 che dettava calcio in tutta Italia.



Venerdì scorso un tifoso della squadra di casa, impegnata nel campionato di serie B, arriva in tribuna seduto in carrozzina, poi appena vicino alla balaustra si alza incredibilmente e cammina tranquillo verso il suo posto. A prima vista, sembra proprio un caso di un tifoso finto disabile. E il Foggia Calcio - si legge in una nota ufficiale - oltre a condannare il gesto "estremamente offensivo verso quelle persone che vivono quotidianamente la vera disabilità", fa sapere che "percorrerà tutte le strade possibili per individuare e denunciare la persona che si è resa protagonista di questo inqualificabile gesto".

