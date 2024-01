Veterano si finge disabile, per vent'anni in carrozzina per i sussidi statali: «Ha preso quasi 700mila euro»

Cosa si è disposti a fare pur di incassare soldi senza sforzo? Christopher Stultz, 49 anni, per avere soldi facili ha finto per 20 anni di non poter camminare senza l'uso della sedia a rotelle. Dal 2003 il veterano ha falsamente dichiarato al Dipartimento degli Affari dei Veterani degli Stati Uniti «di non essere più in grado di usare i piedi». Questo ha fatto sì che venisse valutato come disabile al 100%, ottenendo sussidi statali mensili per un totale di 660mila euro. L'uomo è ora sotto accusa e rischia di andare in carcere.

I sussidi

Il veterano, che negli anni era diventato maestro di una scuola elementare, aveva ottenuto anche un finanziamento speciale dal dipartimento, per permettergli di spostarsi in autonomia: attraverso il programma Automobile Adaptive Equipment, Christopher Stultz poteva comprare auto speciali, adatte e progettate proprio per i veterani con difficoltà motorie. Secondo il New York, dal gennaio 2003 al dicembre 2022, Stultz ha ricevuto più di 660 mila euro a cui non aveva diritto.

Le prove

Stultz non ha mai avuto bisogno di una sedia a rotelle o di altri dispositivi ambulatoriali per muoversi. È stato sorvegliato e avvistato, in diverse occasioni, mentre camminava normalmente, su due piedi, e in maniera del tutto autonoma e indipendente. Il 28 ottobre 2021 Stultz siera recato al Medical Center di Jamaica Plain a Boston per una visita: all'interno della struttura ospedaliera si spostava con una sedie a rotelle, ma appena uscito si è alzato, ha sollevato la carrozzina e l'ha lasciata in auto.

Le accuse

Poi, come se nulla fosse, è andato a farsi un giro in un centro commerciale lì vicino, caminando. Il veterano ha ripetuto la stessa azione nell'ottobre del 2022, ma per sua sfortuna è stato ripreso e registrato mentre camminava senza l'uso della sedia a rotelle.

Dopo le indagini, le autorità hanno convocato il veterano che ha subito ammesso di essere in grado di usare entrambi i piedi e di «essere consapevole di percepire erroneamente i benefici extra». L'uomo è stato poi accusato di false dichiarazioni il 13 settembre 2023. La data della sentenza di Stultz è stata fissata per il 6 maggio 2024 e rischia fino a 5 anni di carcere e tre anni di libertà vigilata. «Potrebbe anche essergli ordinato di restituire la totalità dei fondi che ha ricevuto nel corso degli anni».