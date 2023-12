Terremoto Spoleto, scossa 3.2 in serata: avvertita anche a Foligno, Terni e Norcia

Una scossa di terremoto è stata registrata alle ore 19.42 vicino Spoleto, in provincia di Perugia. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), il sisma ha raggiunto una magnitudo di 3.2 sulla scala Richter. L'ipocentro a una profondità di 8 chilometri. Il terremoto è stato avvertito distintamente a Spoleto, ma anche in comuni vicini come Terni e Foligno, ma anche a Norcia e Todi. Non si registrano danni a persone o cose.

I comuni più vicini all’epicentro del terremoto sono Spoleto e Scheggino. E poi Sant’Anatolia di Marco, Castel Ritaldi, Campello sul Clitunno, Ferentillo, Acquasparta, Vallo di Nera, Montefranco, Arrone, Massa Martana, Giano dell’Umbria, San Gemini, Trevi, Terni, Polino, Poggiodomo, Montecastrilli, Montefalco.