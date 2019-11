Terremoto in Bosnia di 5.1, il più forte degli ultimi anni: paura a Sarajevo

Terremoto, forte scossa oggi in Bosnia-Erzegovina. Il sisma si è verificato alle 15.13 (stessa ora italiana) con epicentro a 14 km da Turbet, 85 km a nordovest di Sarajevo, e a una profondità di 5 km. La magnitudo è stata di 5.1 ed è stata avvertita anche in Serbia e Croazia. Come riferiscono i media regionali, la scossa è stata avvertita distintamente anche a Sarajevo e Tuzla. Si tratta, osservano i media, del terremoto più forte registratosi in Bosnia-Erzegovina negli ultimi anni. Finora non sono giunte notizie di eventuali danni.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M4.7 in Bosnia and Herzegovina 40 min ago pic.twitter.com/MmFMQENHYm — EMSC (@LastQuake) November 2, 2019

Ultimo aggiornamento: 16:30

