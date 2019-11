Bosnia-Italia 0-3. Acerbi, Insigne e Belotti firmano la vittoria. Record di successi consecutivi: 10

Tutto facile per l’Italia sul campo della Bosnia. I ragazzi del ct Roberto Mancini, già qualificati ad Euro 2020 (saranno testa di serie) e certi del primato nel girone J, vincono per 3-0 a Zenica contro la squadra di Prosinecki. E’ il nono successo in nove partite nelle qualificazioni per la Nazionale che ottiene la decima vittoria consecutiva e supera il record di Pozzo. Acerbi apre le marcature, Insigne raddoppia prima dell’intervallo, mentre Belotti segna il terzo gol ad inizio ripresa. Niente da fare per Dzeko e Pjanic, pericolosi in un paio di occasioni, ma imprecisi sotto porta.





LA DIRETTA

90'+2' Triplie fischio: l'Italia vince 3-0 in casa della Bosnia

90' Due minuti di recupero

88' Ultimo cambio per l'Italia: fuori Donnarumma, dentro Gollini

87' Cambio per l'Italia: esc Insigne, entra Castrovilli

81' Tentativo di Emerson da calcio piazzato: iil suo sinistro sorvola la traversa

79' Ammonito Kovacevic per un intervento scomposto su Belotti

77' Ultimo cambio per la Bosnia: Pjanic esce per infortunio, dentro Jajalo

76' Dzeko aggancia un cross e tenta la girata dal limite, ma la palla termina alta

75' Cambio per l'Italia: El Shaarawy prende il posto di Bernardeschi

73' Tonali si incarica di un calcio di punizione dalla trequarti: la difesa respinge facilmente

70' Sinistro debole di Bernardeschi: Sehic para senza difficoltà

65' Ammonito Bonucci per un pestone su Hodzic a centrocampo

64' Italia vicina al quarto gol: Insigne testa i riflessi di Sehic dalla distanza

61' Doppio cambio per la Bosnia: Hodzic sostituisce Visca, Saric prende il posto di Besic

59' Donnarumma reattivo sul tiro di Kvrzic

57' Acerbi devia un destro insidioso di Visca da buona posizione

53' GOL! Belotti segna il 3-0 per l'Italia: l'attaccante su assist di Barella non sbaglia!

46' Donnarumma esce bene e anticipa Visca, lanciato in profondità

46' Inizio ripresa: non ci sono cambi nelle formazioni



Primo tempo

45'+1 Fine primo tempo: Italia avanti 2-0 in casa della Bosnia

45' Ci sarà 1 minuto di recupero

43' Il pressing della Bosnia mette in difficoltà Donnarumma nel gioco con i piedi

41' Belotti sfiora il 3-0: Sehic si oppone

39' Donnarumma salva l'Italia: il portiere anticipa Dzeko e poi chiude lo specchio a Cimirot

37' GOL! L'Italia raddoppia! Belotti serve in profondità Insigne che davanti al portiere non sbaglia: 0-2!

31' Bosnia vicinissima al pareggio: Emerson salva su Besic sugli sviluppi di un angolo

27' Angolo di Pjanic: la difesa dell'Italia respinge

25' Ammonito Bernardeschi che interrompe una ripartenza di Krunic

23' Dzeko spreca da ottima posizione e calcia alle stelle

21' GOL! Acerbi porta in vantaggio l'Italia! Assist al bacio di Barella per il difensore che dall'altezza del dischetto batte di destro Sehic

18' Sehic si supera su un colpo di testa di Bernardeschi: lo juventino brucia sul tempo Kolasinac sul cross di Acerbi

15' Kvrzic salva su Insigne: il giocatore della Bosnia si immola sul destro a botta sicura del napoletano

13' Sinistro di Dzeko dalla distanza, che non spaventa Donnarumma

12' Belotti in area controlla con il braccio: punizione per la Bosnia

9' Bicakcic colpisce di testa su corner di Pjanic, Donnarumma salva sopra la traversa e devia in angolo

3' Calcio d'angolo per l'Italia: il cross di Bernardeschi viene respinto da un difensore

1’ Fischio di inizio



LE FORMAZIONI:

BOSNIA (4-1-3-2): Sehic; Kvrzic, Kovacevic, Bicakcic, Kolasinac; Besic; Cimirot, Pjanic, Krunic; Visca, Dzeko.

Ct: Prosinecki.

In panchina: Buric, Piric, Civic, Memisevic, Mihojevic, Duljevic, Saric, Hajradinović, Jajalo, Hajrovic, Hodzic, Hotic.



ITALIA (4-3-3): Donarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Tonali; Bernardeschi, Belotti, Insigne.

Ct: Mancini.

In panchina: Sirigu, Gollini, Biraghi, Di Lorenzo, Izzo, Romagnoli, Castrovilli, Mandragora, Zaniolo, Chiesa, El Shaarawy, Immobile.



ARBITRO: Schärer (Svizzera). Ultimo aggiornamento: 23:01





