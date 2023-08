Stupro di gruppo a Palermo, violentata a turno da sette ragazzi: arrestato anche un minorenne

Choc a Palermo. Un gruppo di sette ragazzi avrebbe violentato a turno una giovane portata in una zona appartata nel centro del capoluogo siciliano il 7 luglio scorso. Con questa accusa, i militari del nucleo operativo della compagnia carabinieri di Palermo Piazza Verdi hanno eseguito un'ordinanza in carcere emessa dal gip di Palermo e dal gip del tribunale per i minorenni nei confronti di 3 giovani e un minorenne. Nei giorni scorsi erano stati arrestati altri 3 presunti complici che avrebbero partecipato allo stupro: sono tutti accusati di violenza sessuale di gruppo. Le indagini sono scattate dopo la denuncia della vittima.

Cosa è successo

Lo stupro di gruppo sarebbe avvenuto al termine di una serata trascorsa dalla giovane nei locali della movida palermitana, tra il mercato della Vucciria e Piazza Sant'Anna.