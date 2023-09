Stupro di Palermo, uno dei ragazzi si difende: «Ero scioccato, poteva essere mia sorella». Ma a filmare era lui

«È successo che abbiamo fatto. Cioè l'hanno fatto, l'hanno fatto i ragazzi»: così Angelo Flores, il maggiore dei sette ragazzi accusati di aver stuprato, a luglio scorso, una 19enne palermitana che li ha poi denunciati, ha raccontato al gip, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, la sera della violenza.

Stupro di Palermo, il verbale di Angelo Flores

Il verbale è stato pubblicato dal quotidiano online Livesicilia. Flores, in carcere come tutti gli altri indagati per gli abusi, ha tenuto a ribadire al giudice di non aver avuto rapporti con la vittima. Le indagini hanno rivelato che fu lui, però, a riprendere lo stupro di gruppo. «È successo che abbiamo fatto. Cioè l'hanno fatto, l'hanno fatto i ragazzi», dice al gip. «Sì ero lì - risponde - Non stavo facendo assolutamente niente perché sinceramente ero sconvolto. Sette ragazzi sopra una ragazza sinceramente poteva essere anche mia sorella».

Le colpe alla vittima

Poi Flores sostiene che la vittima «li avrebbe provocati» e fa i nomi degli altri presenti. La giovane violentata da mesi è stata trasferita in una comunità. Il 3 ottobre verrà sentita dal gip nel corso di un incidente probatorio.