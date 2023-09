Stupro di Palermo, la 19enne sui social: «La gente che inventa le cose mi fa uscire pazza. Che schifo»

La giovane vittima dello stupro a Palermo torna a parlare. Nel nuovo sfogo si lamenta contro chi inventa storie, anche sui social network, sul suo conto: «Mi fate troppo schifo. “Io la conoscò”, ma chi ca..o vi conosce. Vi vantate di cose che non avete mai fatto con me. Non mi farei problemi a dire che sia così, perché alla fine non è un delitto. Ma sentire la gente che inventa le cose mi fa uscire pazza. Che schifo. Quante denunce di diffamazione volete per smetterla?», ha replicato la giovane, smentendo chi sostiene di aver avuto una relazione con lei.

La ragazza palermitana di 19 anni, che ha denunciato sette giovani di averla stuprata in gruppo lo scorso 7 luglio al Foro italico di Palermo, pochi giorni fa è stata trasferita in una comunità protetta fuori dalla Sicilia.

