Studentessa esce di casa per andare a scuola è sparita da due giorni

MOGLIANO - È scomparsa di nuovo Iman Mouhssine, 18enne marocchina gravemente audiolesa. Era successo quest'estate e di nuovo due giorni fa. Di lei si sono perse le tracce. Nessuno sa dove sia, non ha avuto nessun contatto con la madre, e non è stata ancora ritrovata. Lunedì mattina è uscita di casa per andare a scuola. Ma non è mai entrata per le lezioni all'Alberini di Lancenigo. La scuola ha segnalato subito l'assenza e sono partite le ricerche. Oltre alla denuncia di scomparsa, presentata...