Farmacista di 47 anni ucciso da malore improvviso mentre naviga in barca a vela

VICENZA/VILLAVERLA - È morto all’età di 47 anni, titolare della farmacia Zago in piazza del Popolo a Villaverla, per un malore improvviso mentre stava navigando in mare sull'amata barca a vela nei pressi di Capodistria in compagnia di un amico. Il dramma si è consumato sabato pomeriggio. I due amici avevano deciso di trascorrere il fine settimana in barca a vela in Slovenia, tra le onde dell’Adriatico. Nel corso della navigazione che doveva essere di relax Alessandro Zago ha accusato un malore e si è accasciato, l’amico che è medico è intervenuto immediatamente, ha cercato di rianimarlo: tutto inutile. L’amico rientrato in porto si è rivolto alle autorità sanitarie e di polizia slovene che, esaminato il corpo, hanno confermato il decesso per cause naturali. La salma è rientrata a Vicenza ieri. Il funerale di Alessandro Zago che ha lasciato la moglie Anna e le figlie Costanza e Maria Vittoria sarà celebrato alle 14.30 di venerdì 31 maggio nella chiesa parrocchiale di San Michele, in piazza Biade.