In barca a vela contro gli scogli, choc al Trave. A bordo due uomini soccorsi con il gommone di salvamento di Portonovo

ANCONA Paura al Trave, dove una barca a vela lunga 9 metri è finita contro gli scogli, restando incagliata. A bordo c’erano due uomini,

un 79enne e un suo amico 70enne, che sono stati soccorsi dal gommone di salvamento di Portonovo, sotto il coordinamento della Capitaneria di porto, da una motovedetta della Guardia costiera e dai Vigili del fuoco del distaccamento Porto. L’imbarcazione stava rientrando a Marina Dorica, da dove era partita, quando, per cause in corso d’accertamento, si è incagliata a una trentina di metri dalla riva. Subito il comandante ha dato l’allarme. I due occupanti sono stati tratti in salvo, mentre l’imbarcazione si è inclinata su un lato. Molto complicate le operazioni di recupero, tant’è che ieri sera i sommozzatori dei Vigili del fuoco hanno provveduto ad effettuare un nuovo sopralluogo al Trave. Probabilmente servirà l’intervento di un pontone per trainare la barca in porto.



