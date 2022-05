Il motore è in avaria, la barca a vela rischia di schiantarsi sugli scogli: salvata coppia di anziani

SENIGALLIA - Con il motore in avaria rischiano che la barca, ingovernabile e che sta scarrocciando pericolosamente verso il molo, si schianti contro la banchina: coppia di anziani salvati dalla vedetta della Guardia di Finanza di Senigallia.

Nella mattinata di ieri, 18 maggio, una motovedetta della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Ancona, nel corso di una navigazione per fini di polizia economico-finanziaria e vigilanza costiera, è intervenuta a soccorso di un’imbarcazione da diporto. Erano da poco passate le ore 13,00, quando l’equipaggio della vedetta della Guardia di Finanza avvistava un’imbarcazione a vela di circa 14 metri, ferma a meno di un miglio dal porto di Senigallia. Nell’avvicinarsi alla stessa, al fine di accertare la situazione, i finanzieri notavano che le due persone presenti a bordo dell’imbarcazione richiamavano l’attenzione. Il motore era in avaria e vani erano stati i numerosi tentativi di riavviarlo. L’imbarcazione, che non era più governabile, a causa delle sfavorevoli condizioni meteo marine in atto e del mare molto mosso, stava scarrocciando pericolosamente contro le ostruzioni portuali. I due occupanti, risultati essere una coppia di anziani, erano in crociera da Fano, dove abitano, ed erano diretti alla volta di Ancona per una gita turistica. I finanzieri della Stazione Navale vista l’impossibilità di far ripartire il motore, prendevano l’imbarcazione a rimorchio, indirizzandola verso il canale di ingresso del porto di Senigallia, dove con l’ausilio degli ormeggiatori riuscivano a porre in sicurezza sia l’imbarcazione che i due sfortunati occupanti.

