Squalo uccide una ragazza di 16 anni in un fiume, tragedia in Australia. Le autorità lanciano l'allerta

Uno squalo ha assalito e ucciso una ragazza di 16 anni mentre nuotava nel fiume Swan a Perth, in Australia. Come riporta la polizia locale, e secondo le ultime informazioni del sito locale WAtoday, la giovane era a bordo di una moto d'acqua con alcuni amici, ma si era gettata in acqua per nuotare con dei delfini all'altezza della località di Fremantle, non molto distante dalla foce del fiume.

«Non è insolito che uno squalo risalga così tanto il fiume, ora abbiamo diffuso un'allerta per avvisare la popolazione che è avvenuto questo incidente», ha spiegato l'ispettore Paul Robison sottolineando comunque che si tratta del primo attacco fatale di uno squalo nel fiume in un secolo.