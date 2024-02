Spruzza spray al peperoncino, terrore in discoteca a Follonica: fuggi fuggi, ragazzo denunciato

Ha spruzzato spray al peperoncino dentro una discoteca quando in pista c'era il pienone, si sono registrati momenti di paura. È accaduto in un locale di Follonica (Grosseto) la scorsa notte. Secondo quanto appreso a spruzzare lo spray sarebbe stato un ragazzo che si trovava in mezzo alla pista da ballo.

L'incubo

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Follonica che, dopo aver riportato la calma anche grazie all'aiuto della sicurezza del locale, hanno individuato il ragazzo che è stato portato via e denunciato. Nessuna persona ha avuto bisogno del soccorso sanitario. I ragazzi presenti nella discoteca sono usciti per una decina di minuti, il locale è stato areato e poi la serata è ripresa regolarmente.