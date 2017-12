Spray al peperoncino spruzzato in discoteca, ragazzi all’ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una festa nella notte alla discoteca "Molo 5" di Marghera finisce con un intervento di polizia e Suem. La segnalazione al 113 era arrivata per un furto ai danni di uno dei giovani clienti della discoteca.Nel frattempo però qualcuno all'interno della discoteca ha spruzzato dello spray al peperoncino. Decine di ragazzi hanno accusato lievi malori per cui sono intervenute le ambulanze.Nessuno comunque sarebbe in condizioni gravi. Sul caso sta indagando la polizia di Stato. Cinque giovani sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso. La festa prenatalizia si chiamava "Capo Plaza".