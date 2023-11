Sposi americani spendono 54 milioni di euro per il matrimonio a Parigi: location, vip, ospiti e chi sono

PARIGI - Sposi americani hanno speso 54 milioni di euro per il matrimonio a Parigi. Definiti "matrimonio del secolo" tra Madelaine Brockway e Jacob LaGrone. Dalla cena all'Opéra Garnier al brunch sulla Torre Eiffel, passando per il pernottamento nella Reggia di Versailles, gli sposi non hanno badato a spese, offrendo ai propri invitati cinque giorni di festeggiamenti da sogno. Il tutto, insieme al concerto dal vivo di Adam Levine dei Maroon 5 e a un bellissimo spettacolo di droni.

Le nozze

È stato un matrimonio da sogno quello di Madelaine Brockway e Jacob LaGrone, la coppia americana che lo scorso 18 novembre ha pronunciato il fatidico sì davanti ai propri amici e familiari. Prima del grande giorno, però, i due sposi hanno organizzato una settimana di festeggiamenti in Francia: partendo da Parigi, dove hanno potuto cucirsi borse direttamente nella Haute Couture Suite di Chanel, gli ospiti sono arrivati a Versailles, dove grazie alla cortesia de Le Grand Contrôle - l’hotel situato all’interno della reggia - hanno potuto passare una notte nel lusso più totale. Tornati poi nella capitale francese, ospiti e sposi hanno cenato sulla riva della Senna, bevendo qualcosa sull'Arco di Trionfo e visitando l'Opéra Garnier.

Gli ospiti

Come documentato sui social, il matrimonio vero e proprio si è svolto invece allo Chateau de Villette, un castello situato a Condécourt, a 40 km a nord-ovest di Parigi. Presente alle nozze anche Adam Levine, il cantante dei Maroon 5, che per l'occasione ha deliziato gli ospiti con un concerto privato.

Chi sono gli sposi

Apparentemente sconosciuti, i due sposi - Madelaine Brockway e Jacob LaGrone - vengono in realtà da una famiglia molto ricca. I genitori di lei, infatti, sono ricchi direttori di società automobilistiche, motivo per cui la coppia si è potuta permettere di spendere 54 milioni di euro per i festeggiamenti delle nozze. Madelaine Brockway, originaria di Miami, è infatti la figlia di Bob Brockway, CEO e presidente di Ussery Automotive Group, e Paula Brockway, vicepresidente della filiale Coral Gables di Mercedes Benz.