Sparatoria in una sala slot: morti un uomo e una donna Ipotesi delitto passionale

CARAVAGGIO - Due persone, un uomo e una donna, sono rimaste uccise in unaavvenuta alle 18,15 di oggi in via Treviglio a. L'episodio lungo l'ex statale Padana Superiore alla sala slot Gold Cherry. Sul posto è intervenuto il sindaco Claudio Bolandrini.Le vittime sono un uomo e una donna: i soccorsi immediati non sono stati sufficienti a salvare loro la vita. Sul posto è presente il sostituto procuratore Gianluigi Dettori. La sala slot si trova in un complesso commerciale, ma ha l'ingresso sull'esterno.Tra le ipotesi della sparatoria c'è anche quella dele non di una rapina sfociata nel sangue. I rilievi e la ricostruzione sono comunque ancora la vaglio degli inquirenti.