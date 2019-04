Spara alla moglie e l'uccide poi si toglie la vita: cadaveri trovati in auto dal figlio

CAGLIARI - Dramma in mattinata nell'hinterland di Cagliari, a Quartu Sant'Elena, dove due anziani sono stati trovati morti in un'auto: si tratterebbe di un caso di omicidio suicidio. La coppia abitava in via Canepa: da quanto si apprende il marito avrebbe sparato alla moglie uccidendola, per poi togliersi la vita. La scoperta è stata fatta stamattina intorno alle 9.30, sul posto gli agenti del commissariato di Quartu, la squadra mobile e il 118.

Sul posto è arrivato anche il medico legale, Roberto Demontis e la polizia scientifica che si sta occupando dei rilievi, mentre gli agenti della squadra mobile e del Commissariato ricostruiscono le ultime ore di vita dei due anziani e soprattutto le ragioni del gesto. La scoperta è stata fatta dal figlio allertato dalla governante che non riusciva a entrare in casa dei due anziani: i due erano privi di vita a bordo dell'auto parcheggiata nel vialetto del villino a due piani. I finestrini della vettura erano chiusi e accanto il cane abbaiava.

