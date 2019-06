Pirati napoletani minacciano equipaggio di uno yacht e rubano tender 90mila euro

di Ciriaco M. Viggiano

SORRENTO - Un tender del valore di 90mila euro: è il bottino della rapina messa a segno verso le 22 di ieri sera da tre malviventi, col volto travisato e armati di pistola, ai danni di un milionario spagnolo in vacanza a Sorrento a bordo del suo yacht con bandiera maltese. Una vicenda inquietante, sulla quale adesso indagano polizia e capitaneria di porto di Sorrento.Secondo le prime ricostruzioni, i membri dell'equipaggio dello yacht avevano appena accompagnato il proprietario e alcuni ospiti sulla terraferma per la cena in un ristorante sorrentino. Poi erano tornati al largo e, dopo aver raggiunto lo yacht ancorato nella baia di Sorrento, vi avevano legato il tender. A quel punto sono entrati in azione tre malviventi a bordo di un gommone: col volto coperto da passamontagna e impugnando una pistola, i tre si sono fatti consegnare il tender per poi darsi alla fuga in mare aperto. Le forze dell'ordine hanno immediatamente avviato le indagini sul caso che non ha precedenti in penisola sorrentina.