Si lancia col paracadute ma non si apre, base jumper si schianta e muore a 41 anni

Unaustriaco di 41 anni è morto dopo essersi lanciato dal, sul Monte Brento sopra l'abitato di Dro, in Trentino. A causare la tragedia è stata la mancata apertura delche ha portato allo schianto contro le rocce sottostanti dopo una caduta di 900 metri. L'uomo si era lanciato subito dopo un amico che è poi riuscito ad atterrare regolarmente.L'allarme è stato lanciato da una cordata di alpinisti che stava scalando la parete delle Placche Zebrate. Sono intervenuti gli operatori del soccorso alpino e i carabinieri della Compagnia di Riva del Garda. La salma è stata recuperata con l'aiuto di un elicottero del soccorso alpino di Trento.Il Becco dell'Aquila è uno degli spot più noti al mondo per i base jumper, sia per quelli che si lanciano senza tuta alare sia per quelli che grazie a essa allungano i tempi della caduta e, se seguono, il profilo delle montagne, i rischi di lasciarci la pelle. Si sfreccia a circa 200kmh e anche il più piccolo errore è fatale. Dal 2009 ad oggi sono morti nel mondo quasi 200 base jumper.