Si lancia con tuta alare ma non apre la vela: muore un 47enne

TRENTO - Un base jumper norvegese di 47 anni è morto questa mattina dopo essersi schiantato sul greto del fiume Sarca, in Trentino. L'uomo si era lanciato con la tuta alare dal Becco dell'Aquila sul monte Brento ma non ha aperto la vela.



Sul posto è arrivata una Squadra del Soccorso Alpino del Trentino Meridionale che non ha potuto far altro che constatare il decesso del 47enne. Il corpo è stato portato giù con la barella e trasferito nella camera mortuaria. Alle operazioni di recupero hanno partecipato anche i vigili del fuoco.

