Donna di 37 anni muore nel sonno: aperta un'inchiesta, sì all'autopsia

Servirà un’autopsia per far luce sulle cause che hanno portato alla morte di una 37enne residente a Sezze. La donna, originaria di Cisterna, è stata trovata senza vita nella sua abitazione di Via Bassiano dal fidanzato convivente nella mattinata di domenica. Il compagno ha provato senza successo a svegliarla, poi ha chiesto aiuto al 118.All'arrivo i sanitari non hanno potuto fare altro che constare decesso e chiesto l’intervento dei carabinieri della locale caserma. Sul corpo della donna non sembravano esserci segni di violenza e neanche la storia clinica della giovane sembrerebbe d’aiuto per comprendere le cause del decesso. Per queste ragioni la Procura ha aperto una incheista sulla morte della donne e il magistrato incaricato ha disposto il sequestro della salma con lo scopo di effettuare nei prossimi giorni un esame autoptico.