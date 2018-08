Ha un rapporto con un pony nel campo: "beccato" dai testimoni, viene arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un uomo di 29 anni,è stato arrestato con l'accusa di crudeltà verso gli animali e per crimini contro natura per essere stato beccato nudo mentre ha un rapporto con un pony nel mezzo di un campo inL'uomo lavorava svolgendo mansioni di pubblica utilità ed è stato arrestato mercoledì mattina dopo che alcuni testimoni avevano riferito di averlo visto all'interno di un recinto per cavalli. Qualcuno ha detto alle autorità di aver visto un uomo completamente nudo in piedi nel campo fare sesso con un pony, come riporta Daily Mail. A quel punto Schlosser si è fermato e ha iniziato a camminare verso di loro. Si è giustificato puntando il dito contro i farmaci che aveva preso e che guidavano le sue azioni.Solo pochi giorni fa il post di un prete su Facebook ha scatenato molte polemiche. «Se un prete ha delle necessità fisiche si trovi una una donna o un uomo consenziente e maggiorenne. Al limite anche un animale», aveva infatti scritto il sacerdote che dopo la polemica ha pubblicato un nuovo post sul proprio profilo facebook sostenendo di essere stato strumentalizzato.