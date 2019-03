Sesso con il fidanzato ha un ictus durante l'orgasmo «S'è rotto un vaso sanguigno»

di Alessia Strinati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quello che doveva essere un momento di piacere si è trasformato in tragedia. Unamentre stava facendo. Il partner le stava praticando sesso orale quando la 44enne si è sentita male proprio quando eraLa storia della paziente, che vive nella zona ovest di Londra, è stata descritta dalla rivista scientifica British Medical Journal. Il compagno, dopo aver assistito al malore, ha subito chiamato i soccorsi e la donna è rimasta ricoverata in ospedale per 2 settimane. I medici hanno scoperto che un vaso sanguigno era esploso nel suo cranio lasciandola priva di coscienza a seguito di una forte emorragia cerebrale.Mentre i due stavano facendo sesso lei ha avvertito un fortissimo mal di testa e poi è svenuta, a qual punto il compagno ha notato che il corpo era rigido e ha subito chiamato un'ambulanza. L'aumento della pressione sanguigna durante il rapporto sessuale ha causato la rottura del vaso e di conseguenza l'emorragia. Non è però certo comune avere tali problemi durante un'amplesso, la 44enne ha ammesso di essere una fumatrice, di fare uso di alcol e di aver avuto patologie neurologiche in gioventù: tutti fattori che predispongono all'ictus.